Bakan Şimşek ocak enflasyonunu değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Şimşek, hizmet enflasyonunun ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 olduğunu açıkladı.

"Enflasyondaki düşüş devam edecek"

Şimşek paylaşımında dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığına değinirken "Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."