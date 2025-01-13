Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttığını söyleyen Şimşek, son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

"Ekonomik programın en önemli kazanımlarından biri"

Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin ekonomik programın en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Şimşek "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Avrupa Birliği’ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.