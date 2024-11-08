Bakan Şimşek Pekin'de Çinli mevkidaşı ile görüştü: Ekonomik işbirliğini güçlendirme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı kapsamında bulunduğu Pekin'de Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde mutabakata vardığı HİK mekanizmasının canlandırılması hedefi doğrultusunda komite toplantısı, 8 yıl aradan sonra ilk kez Pekin'de yapılıyor.

Bakan Şimşek, Çin'deki temaslarının bir parçası olarak mevkidaşı Lan Fo'an'a nezaket ziyaretinde bulundu. Şimşek, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra siyasi güvenin de pekiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ise iki ülke liderlerinin belirlediği hedefler doğrultusunda Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ilişkileri zenginleştirerek genişletmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.