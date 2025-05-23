Bakan Şimşek: 'Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

Bakan Şimşek, piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini kaydetti ve "Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı." ifadelerini kullandı.

"Finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı"

Sosyal medya hesabı üzerinden Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne dair açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, finansal dalgalanmaların beklentilere yansımasının sınırlı kaldığını ifade etti:

"Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor.

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan geriledi. Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu.

Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı."