Bakan Şimşek: Piyasalardaki oynaklığa izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılık sektörü temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Habertürk’te yer alan habere göre Şimşek, ekonomi politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Orta vadeli ekonomi programı ekonominin dayanıklılığını artırdı ve güçlü bir temele oturtdu. Türkiye'deki finansal piyasalar yakından takip ediliyor. Program sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Elimizde yeterli araç var ve programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt bulunmuyor.

Yabancı yatırımcıların durumu nasıl?

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından yabancı yatırımcı çıkışı sınırlı oldu. İlk aşamada çıkmak isteyen yatırımcılar piyasadan çekildi. Bundan sonra önemli bir şok yaşanmadığı sürece büyük çaplı bir yabancı yatırımcı çıkışı beklemiyoruz.

* Finans sektörü, ekonomik programın uygulanmasında önemli bir rol oynuyor. Bankalar ve piyasa aktörleriyle yakın temasta olmaya devam edeceğiz.