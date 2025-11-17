Bakan Şimşek: Programımıza duyulan güven sayesinde...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan yeni finansmana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Dünya Bankası'ndan afetlere karşı dirençli bir İstanbul için 554,4 milyon Euro tutarında finansman sağlandığını belirterek "İstanbul afet/acil durum hazırlık ve müdahale kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Paylaşımında 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu toplam kaynağın 14,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şimşek "Programımıza duyulan güven sayesinde çok taraflı kalkınma bankalarıyla iş birliğimiz güçleniyor" ifadelerine yer verdi.