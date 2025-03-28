Bakan Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor

Ziraat Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon yolu İle 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan dış finansman anlaşmasına ilişkin olarak, "Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor" ifadesini kullandı.

Şimşek X hesabından, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.