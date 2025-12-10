Bakan Şimşek sanayi üretimi verilerini değerlendirdi: Ilımlı artışa işaret ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Şimşek değerlendirmesinde "Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.
Bakan Şimşek paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:
"Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi.
Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor.
Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."