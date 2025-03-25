Bakan Şimşek: Son gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşeceğini açıklamıştı.

Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, son gelişmelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yaratmayacağını belirtti.

Döviz talebinin kaynağı...

Döviz piyasasındaki hareketliliğe de değinen Şimşek, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" dedi. Ayrıca, "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" ifadelerini kullandı.