Bakan Şimşek şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Düşüşün devam etmesini bekliyoruz"

Bakan Şimşek paylaşımında dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini açıklayarak "Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."