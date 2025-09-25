Bakan Şimşek TCMB anketini değerlendirdi: Beklentilerdeki iyileşme, dezenflasyon sürecini destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin eylül ayı sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu" dedi.

Şimşek beklentilerdeki iyileşmenin, mali disiplinin ve yapısal reformların, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.