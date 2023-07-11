Bakan Şimşek, TCMB rezervlerindeki artışa dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yeni hedeflerine dair yol haritasını paylaşmaya devam ediyor. Bakan Şimşek son yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'ndaki rezerv artışına dikkat çekti.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

'Rasyonel politikalar' vurgusu

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."