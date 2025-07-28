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Bakan Şimşek, TCMB'nin anket sonuçlarını değerlendirdi: Piyasanın enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentisi anketinin sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek, TCMB'nin anket sonuçlarını değerlendirdi: Piyasanın enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin temmuz ayı sonuçlarını değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttığını kaydetti.

Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldığını söyledi.

Şimşek paylaşımını "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ