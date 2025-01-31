Bakan Şimşek, ticaret açığı ve turizm rakamlarını değerlendirdi! 'Cari açığın milli gelire oranı...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılına ilişkin turizm, ihracat ve dış ticaret açığı verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye’nin dış ticaret açığında önemli bir iyileşme sağlandığını belirten Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altına düştüğünü duyurdu.

"Dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık"

Bakan Şimşek, dış ticaret açığındaki 24 milyar dolarlık düşüşün Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığını artırdığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken, ekonomik dayanıklılığımızı artırdık... 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi."

Turizmde rekor artış: 61,1 milyar dolar gelir

Bakan Şimşek, 2024 yılında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının 62,2 milyona yükseldiğini ve turizm gelirinin bir önceki yıla kıyasla 4,7 milyar dolar artarak 61,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Turizm sektörünün ekonomiye olan katkısının her geçen yıl arttığını belirten Şimşek, Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

İhracatta artış: 262 milyar dolara ulaştı

Küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracat performansını koruduğunu belirten Bakan Şimşek, 2024 yılında ihracatın 262 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Şimşek, Türkiye'nin ihracat ve cari dengedeki kazanımlarını daha da ileriye taşımak için yeni adımlar atılacağını vurguladı.

"Katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji önceliğimiz olacak"

Bakan Şimşek, açıklamasında Türkiye’nin ekonomik istikrarını daha da güçlendirmek için katma değerli üretimi ve ihracatı teşvik etmeye devam edeceklerini ve enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikaların süreceğini belirtti.