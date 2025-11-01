Bakan Şimşek: Turizm verileri cari denge hedefimizi destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek değerlendirmesinde "Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden üçüncü çeyrek turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Bakan Şimşek, turizm gelirlerindeki artış ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedefini desteklediğini belirtti.
Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı.
Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi.
Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."