Bakan Şimşek: Türkiye, BAE'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu

Bakan Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen BAE'nin 53. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Bakan Şimşek, BAE'nin Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu ve her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın liderliğinde 2023'te, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulduğunu hatırlatan Şimşek, ülkeler arasındaki ilişki düzeyinin yükseltildiğine ve bu adımla ilişkilerin daha da derinleşip ivme kazandığına dikkati çekti.

Türkiye-BAE ticari ilişkileri rekor kırdı

Şimşek, bu gelişimin ticarete de yansıdığını ve geçen yıl tarihi bir rekor kırdıklarını kaydederek, "Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük, bize göre beşinci ticaret ortağı oldu. Bu performansta tabii, altın önemli bir rol oynadı. Biz ticaretimizi mal ve hizmet çeşitliliği sağlayarak bu artışı sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Mevcut işbirliği mekanizmalarımız özellikle Serbest Ticaret Antlaşması her iki ülke lehine önemli kazanımları sağlamanın önünü açmış durumda." ifadelerini kullandı.

Eş başkanlığının yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyon sayesinde ikili ticaretten yatırımlara, sağlıktan turizme, tarımdan enerjiye kadar birçok alanda ortak projeleri geliştirme şansına sahip olduklarını aktaran Şimşek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu coğrafyasında büyük bir başarı hikayesi, dostlarımızın başarısı bizi mutlu ediyor. Benzer şekilde Türkiye, sanayide üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı, yenilikçi AR-GE ekosistemi ve nitelikli iş gücüyle gelişmekte olan ülkelere göre pozitif bir şekilde ayrışıyor." diye konuştu.

Şimşek, Avrupa'yla Gümrük Birliği dahil 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 30 trilyon dolarlık geniş bir coğrafyayla entegre olduklarını kaydederek, bu sayede küresel ticaretteki korumacı eğilimlere karşı daha dayanıklılık gösterdiklerini dile getirdi.

Serbest ticaret anlaşmalarının olmadığı yakın ve dost coğrafyalarla da güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyleyen Şimşek, dolayısıyla bölgesel entegrasyonu birlikte gerçekleştirmek için çok önemli bir fırsat olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendireceklerine inandıklarını kaydetti.

Bakan Şimşek, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, yapay zeka, turizm ve gıda sektörlerinde büyük fırsatların bulunduğuna işaret ederek, üçüncü ülkelerde birlikte çalışmak için de güçlü bir diyalogları olduğunu; orta ve uzun vadeli bir vizyonla, işbirliği içerisinde çalışarak önemli başarı hikayeleri yazabileceklerini ifade etti.

"Türkiye gibi stratejik ortaklarla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları imzaladık"

Büyükelçi Zahiri de ülkesinin geleceğe güven ve kararlılıkla baktığını belirterek, "We the UAE 2031" (Biz Emirlikler 2031) vizyon ve ulusal eylem planıyla kalkınma yolculuklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ülkesinin, bölgesel güvenliğin geleceğinin çok taraflı güçlü ortaklıklara ve istikrar ile refahın siyasi ve ekonomik barışçıl yollarla sağlanmasına dayandığına inandığını kaydeden Zahiri, bu kapsamda Türkiye gibi stratejik ortaklarla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları (CEPA) imzaladıklarını anımsattı.

Zahiri, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan liderliğinde sürdürülebilir bir vizyonla hareket ettiklerine işaret ederek, iklim değişikliğine dayanıklı bir ekonomi inşa etme ve bu konuda uluslararası işbirliği için küresel bir model sunma konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Zahiri, BAE'nin Gazze'ye acil insani yardım ve malzeme sağladığını, kardeş Filistin halkına tarihi bağlılığı çerçevesinde, kara, deniz ve hava yoluyla yardım ulaştırma çabalarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin iki ülke liderlerinin işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirme kararlılığı sayesinde dikkati çekici bir gelişme gösterdiğini vurgulayan Zahiri, ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve büyütülmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

2023'te iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 20 milyar dolara yükseldi

Zahiri, bu hedeflerden en önemlilerinden birinin gelecek yıllarda petrol dışı ticaret hacminin yıllık 40 milyar dolara çıkarılması olduğuna işaret ederek, 2023'te petrol dışı ticaret hacminin 20 milyar dolara çıktığını ve 2022'ye kıyasla yüzde 103,7'lik bir artış sağlandığını hatırlattı.

Bu başarıyla Türkiye'nin BAE'nin en hızlı büyüyen ticaret ortağı haline geldiğini kaydeden Zahiri, Türkiye'nin BAE'nin dünya çapındaki en büyük altıncı ticaret ortağı olduğunu ve ülkenin toplam dış ticaret hacminin yüzde 5,1'inden fazlasını oluşturmasını sağladığını ifade etti.

Programa katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da bugün dünyanın en rekabetçi ekonomilerinden biri haline gelen BAE'nin başarısının sadece bir ekonomik kalkınma hikayesi olmadığını, aynı zamanda bir ülkenin 53 yılda siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik olarak dünyada söz sahibi bir aktöre dönüşmesinin hikayesi olduğunu vurguladı.

Türkiye ve BAE'nin güçlü ve istikrarlı ilişkilere sahip ülke konumunda olduğuna işaret eden Varank, iki ülkenin en zor zamanlarda dahi kardeşlik ruhu içerisinde karşılıklı desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Varank, bölgesel ve küresel meselelerde barış ve istikrar çabalarına dayanışma içerisinde birlikte destek verdiklerini kaydederek, bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 51. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Güçlü temellere dayanan Türkiye-BAE ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişmelerin büyük bir iftihar vesilesi olduğunu ifade eden Varank, iki ülke liderleri arasındaki güçlü iletişim ve ortaya konulan güçlü siyasi irade sayesinde ilişkilerin ortaklık seviyesine yükseldiğini söyledi.

Varank, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı BAE ile savunma sanayinden tarıma, sağlıktan eğitime, teknolojiden inşaata çok farklı alanlarda verimli işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, imzalanan anlaşmalar ve kurulan ortaklıklar sayesinde ilişkileri de daha da derinleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ticaret hacmi her yıl katlanarak artıyor

Ticaret hacminin her yıl katlanarak arttığına işaret eden Varank, bugün Türkiye'de çeşitli sektörlerde 600'e yakın BAE sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini ve BAE'de ise 1000 civarında Türkiye sermayeli şirketin olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye'nin potansiyeli, ekonomisinin niteliği ve iş dünyasının dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda çok daha fazlasının yapılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Yakın zamanda imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülkede de daha fazla ticaret ve yatırıma imkan sağlayacağını belirten Varank, "Gücünü tarihi bağlarımızdan, dinamizmini liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon ve siyasi iradeden alan ilişkilerimizin eriştiği seviyeyi birlik içinde, dirlik içinde güçlü bir şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız." diye konuştu.

Yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, iki ülkenin halk oyunları gösterilerinin ardından pasta kesildi.