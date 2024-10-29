Bakan Şimşek: Türkiye uluslararası yatırımlarda bölgesel merkez olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da düzenlenen Future Investment Initiative etkinliğine katıldı. Şimşek, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Şimşek, başkent Riyad’da düzenlenen etkinliğe katıldıklarını anımsattı.

Şimşek şunları kaydetti: "Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda programımızda kat ettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek."