Bakan Şimşek: 'Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü bir şekilde sürüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye duyulan yatırımcı güveninin küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

"1 Milyar dolar yeni kaynak sağlandı"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın 1 milyar dolar değerindeki tarihinin en büyük sendikasyon kredi anlaşmasını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, "Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolar tahvil ihracını da değerlendiren Bakan Şimşek, ihraca 2,5 katı aşan talep geldiğinin de altını çizdi.