Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz

Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı.

Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı.

Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz.