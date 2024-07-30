Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.
Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı.
Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı.
Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz.