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Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Dünya Bankası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı.

Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı. 

Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz.

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