Bakan Şimşek uyarmıştı... Maliye harekete geçti: Eski POS cihazlarına ceza

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gaza basan bakanlık, fiş ve fatura gibi mali belgelerin doğru düzenlenmesi ile kartla ödeme imkanlarının genişletilmesi için aldığı tedbirleri uygulamaya başladı.

Bakanlık 2013 yılında POS cihazları ile yazar kasaları birleştirilerek yeni nesil ödeme kaydedici cihazları devreye almıştı.Yeni nesil ödeme cihazları ile ödemelerde fiş/fatura bütünleşik olarak tek belge şeklinde düzenlenmeye başladı.

Suistimaller engelleniyor

Seyyar POS'lar üzerinden yapılan ödemelerin kayıt dışında kalması, bu cihazlar üzerinden mevzuata aykırı borç para verilmesi ya da fiş veya faturaların satış yapılan kişilerden farklı kişiler adına düzenlenmesi gibi suiistimallerin engellenmesi sağlandı.

Süre bitti, denetimler ve cezalar başladı

Bakanlık 11 yıllık dönüşümü tamamlamak için 30 Aralık 2023'te yayımladığı tebliğ ile mükelleflere 1 Temmuz 2024'e kadar zaman vermişti.

Bankalara yazı, mükelleflere mektup

Bakanlık, mükelleflerin değişikliğe gitmediğini tespit edince harekete geçerek, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına yazı yazdı. Yazıda, perakende mal ve hizmet sunan işletmelere geçmişte hatalı olarak verilen seyyar EFT-POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınması ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların ya da güvenli mali uygulama sistemi bulunan cihazların verilmesi talep edildi.

Banka kartlarıyla ödeme

Yapılan kontrollerde perakende mal satan veya hizmet sunan mükelleflerden kullanması yasak olmasına rağmen seyyar EFT-POS cihazı kullandığı tespit edilenlere SMS ve mektup da gönderildi. Bakanlık, bu cihazların kullanımına son verilmesini, banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmelerini, bu cihazlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici ya da güvenli mali uygulama sistemi bulunan cihaz temin edilmesini ve bunlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesini istedi.

Mükelleflere 20 bin, bankalara 200 bin lira ceza

Bu işlemler neticesinde, her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlamayan mükelleflere de yine her bir tespit için ayrı ayrı olacak şekilde 20 bin lira ya da 10 bin lira ceza verilecek.

Mehmet Şimşek uyarmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması, kayıt dışında kalan alanların kavranması ve vergiye uyum düzeyinin yükseltilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınması ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi kayıt dışıyla mücadele açısından önem taşıyor. Bu değişimi yapmayan mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor."