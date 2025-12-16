Bakan Şimşek: Uygun koşullu dış finansman 4,2 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Dünya Bankası tarafından 2025’te onaylanan uygun koşullu dış finansmanın 4,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye, ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacıyla uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi’ni onayladı.

Proje kapsamında VakıfBank’ın çeşitli uluslararası kreditörlerden sağlayacağı 1,5 milyar euroya kadar kredinin 750 milyon euroluk bölümü, Dünya Bankası tarafından garanti edilecek. Bu garanti sayesinde, Türkiye’nin daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli dış finansmana erişimi mümkün olacak.

“Dünya Bankası ile işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “Dünya Bankası ile yürüttüğümüz uzun soluklu işbirliği kapsamında kadın ve gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek” ifadelerini kullandı.