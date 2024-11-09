Bakan Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı ikinci Türkiye-Çin işbirliği toplantısında buluştu

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi’nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Türk heyetinin Çin'e düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Pekin’de gerçekleştirildi. Toplantıya, Şimşek’in yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing katıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca ziyaret programı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'in kabulüne katılım sağlanarak stratejik işbirliği alanları görüşüldü.

Toplantının ardından, Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek iki ülkenin ticari işbirliğini daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde geliştirecek adımlar masaya yatırıldı.

Türk heyeti, Çin Ticaret Bakan Yardımcıları Wang Shouwen ve Li Fei ile yaptığı görüşmelerde, ikili ticarette sürdürülebilirliği sağlamak adına karşılıklı istişarelerde bulundu. Ayrıca Türk heyeti Çinli yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği olanaklarını değerlendirdi.