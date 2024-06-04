Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan pek çok kez söyledi: Ve TL'nin reel değeri üç yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Mayıs'ta 61,46 seviyesine yükseldi. Böylelikle Eylül 2021'den bu yana reel efektif döviz kurunda en yüksek seviye görüldü.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

Bakan Şimşek pek çok kez söylemişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘kural bazlı ve öngörülebilir' politika başarıya ulaştıkça güvenin de arttığını ifade ederken portföy tercihlerinin TL’ye yöneldiğini ve ülkeye kaynak girişinin hızlandığını söylemişti.

Bakan Şimşek yeni ekonomi programının ana hedefinin dezenflasyon olduğunu vurgularken, “Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor” ifadesini kullanmıştı.

TCMB Başkanı Karahan da dikkat çekmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 24 Mayıs’ta Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuşmuştu. Karahan, haziran ayından itibaren enflasyonda kalıcı düşüş beklediklerini açıklamıştı.

Karahan konuşmasında TL mevduatın payının yüzde 31'den yüzde 45'e yükseldiğini belirterek, "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" demişti.