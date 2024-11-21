Bakan Şimşek: Vergi borçları silinmesine imkan veren düzenleme yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt verdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenlemenin bulunmadığını vurguladı. Şimşek, "Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, medyada yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberin asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi özel durumlar haricinde vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine olanak veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ifade edildi. GİB, "Tahakkuk etmiş vergi borçlarını, vergi cezalarını ya da bunların faizlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

GİB, söz konusu olayın 2021 yılında yaşandığını, idarenin durumu derhal tespit ettiğini ve hukuki süreci başlattığını kaydetti. Yargı sürecinin devam ettiğini belirten GİB, olayla ilgili herhangi bir kamu zararı olmadığını, tüm vergisel süreçlerin tamamlandığını ve gerekli müeyyidelerin uygulandığını açıkladı.