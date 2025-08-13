Bakan Şimşek verileri değerlendirdi: 'Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medaya hesabından yaptığı paylaşımla sanayi üretimi ve cari açık verilerini değerlendirdi.

Şimşek paylaşımında "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde" ifadelerine yer verdi.

Şimşek sanayi üretimine ilişkin değerlendirmesinde "Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor" dedi.

Cari açığa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek şunları kaydetti:

"Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor."

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngördüklerini belirten Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.