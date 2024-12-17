Bakan Şimşek: Yasa dışı bahiste 2 milyar lirayı aşkın işlem engellendi

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Görüşmelerde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahse yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2 milyar lirayı aşkın işlem engellendi

Yasa dışı bahse yönelik MASAK başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri, adli makamlar ve kolluk birimleri ile işbirliği içerisinde ciddi çalışma yapıldığını aktaran Şimşek, "2023'ten bu yana tam 17 bin 304 kişiyi konu eden analiz çalışmaları yapılmış, adli makamlar ve kolluk birimleriyle düzenli şekilde paylaşılmıştır. Bu çerçevede 2 milyar lirayı aşkın işlemin gerçekleştirilmesi Bakanlığımızın kararlarıyla engellenmiştir" dedi.

222 binin üzerinde siteye erişim engeli

Milli Piyango'nun 2023 yılında 168 bin 30, bu yılın ilk 11 ayında ise yaklaşık 222 bin 554 site için BTK'ye ihbarda bulunduğunu belirten Şimşek, "Bu sitelere erişim engelinin getirilmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla yasa dışı bahisle mücadele konusunda bütün birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis soruşturması

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış, yasa dışı bahse teşvik ettiği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ortaç ve Erbil ev hapsi cezası alırken, Exxen, TV8 ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya da yasa dışı bahis reklamı nedeniyle soruşturma açılmıştı.