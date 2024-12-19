Bakan Şimşek yatırım turunda: Umman'da temaslarda bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turlarına devam ediyor.

Foreks Haber'in yetkililerden edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek, ziyaret kapsamında Umman Sultanı Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantılar çerçevesinde, her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlenecek. Bu etkinlikte, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatlar ile ortak projelerin değerlendirilmesi bekleniyor.