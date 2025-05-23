Bakan Şimşek: 'Yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 68. Genel Kurul Toplantısı açılışında konuştu.

Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Şimşek, sorunların farkında olduklarını dile getirdi. Şimşek, bütçe açığının bir ihtimal öngörülenin üzerine çıkabileceğine de işaret etti.

"Yan etkileri yönetmemiz gerekiyor"

Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Uyguladığımız ekonomik programın geçici yan etkilerini yönetmemiz gerekiyor.

* Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz, gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz.

* Dezenflasyon programının rayında olduğunu ve kararlı bir şekilde uygulanacağının altını tekrar çizmek isterim, reel sektör hesabını buna göre yapmalı.

* Yüzde 70 ihtimalle enflasyon bu sene yüzde 24 orta nokta olmak üzere bandın içinde olacak.

* Ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

* Bu konjonktürde ihracat performansının devam ediyor olması çok değerli ancak ihracatta zayıflama riski her zaman var.

"İmalat sanayine bakıp ekonomi kötüye gidiyor demek doğru değil"

* Harcama disiplininde hiç tereddüt olmasın, bütçe harcamaları öngörülen çerçevede olacak.

* Hatta harcamaları onaylanan bütçenin de oldukça altında tutmak için yoğun bir çabamız söz konusu olacak.

* İmalat sanayi Türkiye ekonomisinin yaklaşık 5'te 1'ine tekabül ediyor, sadece imalat sanayine bakıp ekonomi kötüye gidiyor demek doğru değil.

* Tabii ki imalat sanayi bizim için çok önemli, destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz.

* İmalat sanayi Türkiye ekonomisinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor, %80'i büyümeye devam ediyor.

"Fiyat istikrarı olmazsa olmaz"

* Programın özü fiyat istikrarını sağlamak, sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarı olmazsa olmaz.

* Program öngördüğümüz çerçevede yürüyor, bu konuda kararlıyız.

* Enflasyonu indirerek finansmana erişimin önünü kalıcı bir şekilde açacağız.

* Yaşadığımız iki şoka rağmen program rayındaysa, aslında program rüştünü ispat etmiş durumdadır.

* IMF tanımına göre rezerv yeterliliğine oldukça yakınız.

* KKM'den çıkış öngörülebildiği şekilde, piyasada bir sıkıntı yaratmadan, çok başarılı bir şekilde sağlanıyor.

"Dezenflasyon programı rayında"

* Bugün itibarıyla dezenflasyon programının rayında olduğunu, öngörülebilir çerçevede devam ettiğini ve kararlı bir şekilde uygulanacağının altını çizmek istiyorum.



* Hem bankacılık hem de reel sektörün hesabını buna göre yapmasında fayda görüyorum.



* Cari açıktaki iyileşme, sürdürülebilir cari açık hususu artık programın bence başarılmış önemli bir boyutudur. Hangi göstergeye bakarsanız bakın reel kurda bir değerleme oldu.

* Cari işlemler açığı geçen sene milli gelire oran olarak %0,8'e düştü, bu sene bizim öngörümüz biraz daha yüksek, öngörülmeyen bir şey söz konusu değil.



"Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu biliyoruz"

* Ticaret ortaklarımızdaki çok zayıf büyümeye rağmen ihracat programın başından bu yana %4,3 arttı.



* Devam eden büyüme ve iç talebe rağmen ithalattaki %3,6'lık sınırlı artış oldukça mütevazi



* Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Sorunların farkındayız ve gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz. Programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

"Altını bir tasarruf aracı olarak görüyoruz"

* Altını bir tasarruf aracı olarak görüyoruz, bir portföy tercihi olarak altın ithalatı karşımıza çıkıyor; Türkiye'nin çok ciddi bir altın rezervi olduğunu biliyoruz, ama sistemde olmadığı için maalesef rezervlere yansımıyor.

* Türkiye'nin mali dengeleri ve bünyesinin görülenden çok daha sağlam olduğunu en azından altın üzerinden söyleyebiliriz.



* Türkiye'nin brüt dış finansman açığı çok daha iyileşecek, öngörümüz bu çerçevede.



* Petrol fiyatları ve parite lehimize gelişiyor. Petrol fiyatlarının 10 dolar daha düşük seyretmesi dış ticaret açığımızı 4 milyar dolar aşağı çekiyor.



"Bütçe açığı öngörümüzün üzerinde çıkabilir"

* Bütçe açığı bir ihtimal öngörümüzün üzerine çıkabilir, bu önemli bir sorun mu? Hayır.

* Bütçe açığını alelacele aşağı çekmekten maksadımız Merkez Bankası2nın elini güçlendirmek, yardımcı olmak.

* Bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri konusunda samimiyiz ve bu devam edecek.

* Ekonomide ılımlı bir büyüme dönemindeyiz, yüksek büyüme döneminin temellerini inşa ediyoruz.

* Bizim için önemli olan istihdam artışının devamı.

"Kurda oynaklık ciddi şekilde azaldı"

* Kurda oynaklık ciddi bir şekilde azaldı ve gelişmiş ülkeler oynaklık bandının içindeyiz.

* PKK terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahlarını gömmesi, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişme olacak.

*AB ile Gümrük Birliği'ni güncellemek için çabalıyoruz.

* Türk Telekom'un lisansının yenilenmesi lazım, yenilerken "bizim için önemli olan öncelik gelir değil, sizin oturup fiber optik altyapısına yatırım yapmanızdır" diyeceğiz.

* Veri merkezleri konusunda ciddi bir ilgi var, yakında önemli bir yatırım açıklanabilir.

"Küresel savunma harcamaları önemli bir fırsat"

* Küresel savunma harcamalarının artması savunma sanayimiz için önemli bir fırsat.

* Merkez Bankamızın dezenflasyon başarısı devamında büyümeyi getirecektir.

* Kredi büyüme limitleri bir süre daha böyle kalacak.

* Yatırımları destekliyoruz ama bizim istediğimiz alanlarda.

* Reel sektöre en büyük destek enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı çekilmesidir.