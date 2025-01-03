Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi: Geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 2024 yılının değerlendirmesini yaptı.

"Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık" diyen Bakan Şimşek "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

*Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

*Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

*Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.

2024 yılı muhasebesi

*Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Reel ekonomi

*Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.

*Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.

*İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.

Dış denge

*İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi.

*Turizm güçlü performansına devam etti.

*Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.

Finansal istikrar

*Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi.

* Türk lirasına güven arttı.

* Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.

Dış finansman

*Ülke risk primimiz düştü.

* Dış finansmana erişim arttı.

*ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi.

*Dış borçlanma maliyetleri azaldı.

Dış ekonomik gelişmeler

*Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık.

*3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız.

*Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik.

Enflasyon

*Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde.

*Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde.

*Enflasyon beklentileri iyileşti.

*Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.

Kamu maliyesi

*Deprem yaralarını sarıyoruz.

*Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz.

*Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz.

*Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.

Borçluluk

*Toplam borçluluk düşük seviyede.

*Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor.

*AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede.

*Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz.