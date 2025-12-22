Bakan Şimşek’ten 2026 mesajı: Pahalılık hafifleyecek, alım gücü artacak

Batman Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı bir sunum da yaptı. Ziyaretten önce Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Bakan Şimşek, ekonomiye ve 2026 yılına ilişkin önemli mesajlar verdi.

2026 nasıl olacak?

Bakan Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" dedi.

2026'da büyümenin biraz daha hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını kaydeden Bakan Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişlenecek. Ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni sanayi merkezi olacak

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şimşek şöyle konuştu:

"Çok değerli bir konu. Ve üç boyutlu. Birinci boyut, kazanımlar endeksli boyut. Ülkenin kaynakları kalkınmaya kanalize edilecek. Başta bölgenin kalkınmasına. 47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı.

İkinci, Terörsüz Türkiye'nin Doğu-Güneydoğu eksenli boyutu: Altyapıya yatırım yapılacak. Üniversite, eğitim, insana yatırım bunlar yapıldı. Türkiye'de en güçlü teşvikler Doğu Güneydoğu'ya verildi. Buna rağmen terör nedeniyle özel sektör, arzulanan ölçüde bu bölgelere gelemedi. Terörsüz Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'nun yeni büyüme motoru olacak. En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim, güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Ve Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak.

Türkiye'nin yakın coğrafyası yeterince istikrarsızlık, çatışma ve gözyaşı gördü. Terörsüz Türkiye ile sadece Türkiye değil, ekonomik entegrasyon üzerinden bölge ayağa kalkacak. Komşular coğrafyasında istikrar ve barış yükselecek, pekişecek. Bu coğrafyada refah artışının önkoşulu Terörsüz Türkiye."

Komşularla yeni dönem

Terörsüz Türkiye'nin bölgedeki tüm ülkelere refah sağlayacağını vurgulayan Mehmet Şimşek, komşularla ilişkiler için de "Göreceli olarak her anlamda daha ileri bir ülkeyiz. Türkiye sanayide, üretimde, topyekûn kalkınmada, çevremize göre çok önde" dedi.