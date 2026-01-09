Bakan Şimşek'ten 2026 mesajı: Türkiye için önemli bir fırsat penceresi açılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 Ocak 2026 tarihinde katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında ekonomi gündemine ve küresel gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu.

Şimşek, jeopolitik risklerin ve ekonomik korumacılığın arttığı bir dönemde Türkiye’nin yol haritasını paylaştı.

Korumacılık "yeni normal" haline geldi

Küresel siyaset ve ekonomi düzenine ilişkin çarpıcı bir analizde bulunan Bakan Şimşek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen küresel sistemin "çatırdadığını" ifade etti. İçinde bulunulan dönemi ekonomik istikrarsızlıkların ve korumacılığın zirve yaptığı 1930'lu yıllara benzeten Şimşek, korumacılığın artık "yeni normal" haline geldiğini, bu süreçte bölgesel entegrasyonun Türkiye için hayati önem taşıyacağını vurguladı.

"Çok önemli bir fırsat penceresi açılacak"

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair iyimser mesajlar vererek dezenflasyon süreciyle birlikte ülkenin önüne çok önemli bir fırsat penceresi açılacağını belirtti.

Konuşmasında enerji ve çevre politikalarına da değinen Şimşek, stratejik yatırımların meyvelerini vermeye başlayacağını müjdeledi. Nükleer enerji yatırımlarının bu sene içerisinde sonuç vereceğini belirten Bakan, eş zamanlı olarak yeşil dönüşümün yönetilmesinde su yönetimine ilişkin reform çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

2026 enflasyon hedefi: Yüzde 20’nin altı

Enflasyon görünümüne ilişkin beklentilerini de paylaşan Bakan Şimşek, geçen yıl tecrübe edilen ekonomik şokların tekrarlanmaması durumunda, enflasyonun 2026 yılında yüzde 20’nin altına ineceğine inandığını belirtti.

Hem iç hem de dış ekonomik koşulların enflasyondaki ilave düşüşü destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Şimşek, finansal piyasalardaki rezerv endişelerinin giderildiğini ve ülke risk priminin (CDS) gerilediğini ifade etti. Bakan ayrıca, 2026 yılında küresel konjonktürün Türkiye’yi daha fazla destekleyici bir yapıya bürüneceğini öngördüğünü sözlerine ekledi.