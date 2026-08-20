Bakan Şimşek'ten akaryakıt açıklaması: Motorin-Brent marjı 5 katına çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ham petrol fiyatları savaş dönemindeki zirvesinden gerilese de mazot üzerindeki baskının sürdüğünü açıkladı. Taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin arz sıkışıklığına yol açtığını belirten Şimşek, mazot-Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık beş katına çıktığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından küresel enerji piyasaları ve mazot fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Şimşek, ham petrol ile işlenmiş akaryakıt ürünlerinin fiyat hareketlerinin ayrıştığına dikkati çekti.
Ham petrol geriledi, mazottaki baskı sürüyor
Ham petrol fiyatlarının savaş dönemindeki zirvesinden belirgin şekilde gerilediğini aktaran Şimşek, taşımacılıkta yaşanan aksamalar ve rafineri kesintileri nedeniyle mazot arzında sıkışıklığın devam ettiğini bildirdi.
Söz konusu gelişmelerin mazot fiyatlarını yüksek tuttuğunu kaydeden Şimşek, küresel piyasalardaki fiyat farkının da önemli ölçüde açıldığını ifade etti.
Mazot-Brent marjı 100 dolara ulaştı
Şimşek, "Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor" açıklamasında bulundu.
Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 20, 2026
Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı… pic.twitter.com/Te4QSU3W1c