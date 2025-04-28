Bakan Şimşek’ten Avrupa çıkarması: Brüksel ve Londra’da kritik temaslarda bulunacak

Ocak ayında Londra’da, Nisan’da ise Brüksel’de yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Şimşek, geçtiğimiz hafta da ABD’de düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında üst düzey görüşmelerde bulunmuştu. Mayıs ayındaki temaslar ise Türkiye ekonomisinde atılan son adımların ardından yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi hedefiyle öne çıkıyor.

Brüksel’de AB temasları, Londra’da yatırımcı konferansı

Şimşek’in ilk durağı, Mayıs ayının ikinci haftasında Brüksel olacak. CNBC-e Türkiye haberine göre, burada Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı’na katılması bekleniyor. Toplantıda, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri ile karşılıklı yatırım imkanları ele alınacak.

Brüksel temaslarının ardından Londra’ya geçmesi planlanan Bakan Şimşek, 12-13 Mayıs tarihlerinde BNP Paribas tarafından düzenlenecek olan “Türkiye 2025: Büyümede Yeni Bir Dönem” temalı yatırımcı konferansında konuşacak. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi beklenen konferansta, Türk bankacılık ve reel sektör temsilcileri de yer alacak.

Ayrıca, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 2025 Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’na da katılacak olan Şimşek, burada Türkiye ekonomisinin görünümünü aktaracak. Toplantılar, “Ufukları Genişletmek, Güçleri Kalıcı Kılmak” temasıyla düzenlenecek.