Bakan Şimşek'ten Batman Havalimanı açıklaması: Yeni fırsatların önünü açacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı statüsü kazanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın bölgesel kalkınma açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, söz konusu düzenlemenin Batman ve çevresinin uluslararası ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu güçlendireceğini ifade etti.

Yeni fırsatların önünü açacak

Bakan Şimşek, "Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi, bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek ayrıca, bölgesel kalkınmayı destekleyen, üretim kapasitesini ve ihracat altyapısını güçlendiren politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Batman Havalimanı'nın yeni statüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Karar kapsamında havalimanı, 5682 sayılı Pasaport Kanunu uyarınca "uluslararası daimi hava hudut kapısı" ilan edildi.

Yeni statünün, uluslararası uçuşların önünü açarak bölgenin dış ticaret, turizm, yatırım ve lojistik faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor.