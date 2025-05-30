Bakan Şimşek'ten büyüme yorumu: Temeller sağlam, dezenflasyon sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin ılımlı bir büyüme süreci içinde olduğunu ve dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre açıklanan büyüme rakamlarında, özellikle üretim ve ihracat tarafında istikrarın korunduğu görülüyor.

Hükümetin uyguladığı ekonomik programla birlikte enflasyonla mücadele, cari dengeyi gözetme ve büyümenin kalitesini artırma hedeflerinin ön planda olduğu kaydediliyor.