Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan aralık 2024 ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

"Kalıcı hale getireceğiz"

Şimşek, açıklamasında önümüzdeki dönemde cari açığın sınırlı sınırlı artmasını beklediklerini belirterek, "Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti. Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB’de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. 2024’te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldi. Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz."