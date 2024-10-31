Bakan Şimşek'ten 'cari açık' değerlendirmesi: Önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm geliri istatistikleri üzerinden cari açığı değerlendirdi.

Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe katedildğini belirten Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini söyledi.

Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona ulaştığına dikkat çeken Şimşek, turizm gelirinin yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolar olduğunu ifade etti.

'Cari açık yüzde 1’in altına gerileyecek'

Şimşek, "Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, yeşil ve dijital dönüşümün hızlanacağını, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacaklarını ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarlar sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceklerini duyurdu.