Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: OVP hedefinden daha düşük bekleniyor

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen cari denge şubatta ocak ayına göre daha yüksek bir açık kaydederken, Bakan Şimşek'ten de kritik bir değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, cari açığın şubatta yıllık 12,8 milyar dolar, cari fazlanın ise 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirtti.

Cari açık OVP hedefinden daha düşük bekleniyor

Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Şimşek, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Küresel ticarette artan korumacılık eğiliminin Türkiye'ye etkisinin sınırlı kalacağını söyleyen Bakan Şimşek, "Olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.