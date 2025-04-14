Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: OVP hedefinden daha düşük bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıktaki son durumu değerlendirdi. Şubatta yıllık cari açığın 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın ise 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, "Bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen cari denge şubatta ocak ayına göre daha yüksek bir açık kaydederken, Bakan Şimşek'ten de kritik bir değerlendirme geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, cari açığın şubatta yıllık 12,8 milyar dolar, cari fazlanın ise 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirtti.
Cari açık OVP hedefinden daha düşük bekleniyor
Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Şimşek, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.
Küresel ticarette artan korumacılık eğiliminin Türkiye'ye etkisinin sınırlı kalacağını söyleyen Bakan Şimşek, "Olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 14, 2025
Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını… pic.twitter.com/Tv90vAIqln