Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: Yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini belirterek, iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesi ile katma değerli üretimin artırılacağına işaret etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından, ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari açık 48 milyar dolar azaldı

Ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."