Bakan Şimşek’ten cari açık değerlendirmesi: Zorluklara rağmen denge korunuyor

Mehmet Şimşek, cari dengeye ilişkin son verileri ve 2026 beklentilerini değerlendirdi. Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak–Kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişlerine bağlı olarak altın dengesinde yaşanan 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu.

Şimşek, 2025 yılında küresel ticaretteki zorluklar ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performansın cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladığını ifade etti.

"Yüzde 1,5 seviyesinde kalması bekleniyor"

2026 beklentilerine de değinen Şimşek, sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşme, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve hayata geçirilen yapısal adımlar sayesinde cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde, sürdürülebilir düzeylerde kalmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz.