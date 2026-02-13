Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: 2026 yılı için iyimser konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı cari denge verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki yılda kaydedilen iyileşmeye dikkat çekerek sürdürülebilir denge vurgusu yaptı. Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede kalıcı bir toparlanma sağlandığını ifade etti.

Bakan Şimşek’in verdiği bilgilere göre, 2023 ortasında milli gelire oranla yüzde 5’e kadar yükselen yıllık cari açık, 2024’te yüzde 0,8’e geriledi. 2025 yılı için ise cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Altın hariç cari dengede fazla

Tasarruf tercihlerinde önemli yer tutan altın hariç tutulduğunda, 2003-2023 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık verildiğini hatırlatan Şimşek, 2024’te yüzde 0,2 oranında fazla verildiğini açıkladı. 2025 yılı için ise altın hariç cari dengede yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörülüyor.

"Dış finansmana erişim güçlendi"

Programlara duyulan güvenin dış finansman kanallarını desteklediğini belirten Şimşek, "Programımıza duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetler de geriledi. Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025’te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu" dedi.

Doğrudan yatırımlarda 10 yılın zirvesi

Finansman kalitesini artıran gelişmelere de değinen Şimşek, "Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı" diye konuştu.

2026 beklentisi: Enerji ve parite desteği

Şimşek, 2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşarak enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarında beklenen toparlanmanın ve avro/dolar paritesindeki destekleyici görünümün cari dengeye olumlu katkı sunacağını ifade etti.

"Yapısal adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Şimşek yapısal adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.