Bakan Şimşek'ten cari denge mesajı: Yönetilebilir seviyede kalacak

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Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz"

Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünümün devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz."