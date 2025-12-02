Bakan Şimşek'ten CDS değerlendirmesi: Güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili oldu

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Böylece Türkiye'nin kredi risk primi 7,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Öte yandan Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. Bu hesap temmuzda 1 milyar 738 milyon dolar, ağustosta da 5 milyar 418 milyon dolar fazla vermişti. Böylece cari işlemler hesabı art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Merkez Bankasının sıkı para politikası ve rezervlerle ilgili verdiği güven mesajı ile yabancıların tahvil alımlarını artırması önümüzdeki süreçte olası kur riskini azaltırken CDS’teki düşüş eğilimini de destekledi.

"Güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili oldu"

Risk primindeki düşeşe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CDS'nin 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini hatırlatarak, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.