Bakan Şimşek'ten Çin mesajı: 5 sektörde işbirliği güçlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Pekin’e gitti. Burada Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir araya geldiklerini açıklayan Şimşek, “Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz.” dedi.

Çin’de resmi temaslarını sürdüren Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

5 sektörde işbirliği güçlendirilecek

Şimşek, iki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

“Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi.” diyen Şimşek, Asya’da en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve ticarette daha dengeli bir yapıyı hedeflediklerini belirtti.

Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing ise toplantıya ilişkin, "Türkiye ve Çin, uluslararası çok taraflı platformlarda yakın eş güdüm sağlıyor, küresel eşitliği ve adaleti birlikte savunuyor." dedi.