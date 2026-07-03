Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın dirençli görünümünü sürdürdüğünü belirtti.

Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini ifade eden Şimşek, ikinci çeyrekte ihracatın yıllık bazda yüzde 10,2 arttığını bildirdi. Böylece yıllıklandırılmış ihracat da 277,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat artışının ise ihracata kıyasla daha sınırlı kaldığını belirten Şimşek, ikinci çeyrekte ithalatın yıllık yüzde 4,6 yükseldiğini kaydetti.

Cari açıkta sınırlı artış beklentisi

İhracattaki olumlu görünüme rağmen enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkilerine dikkat çeken Şimşek, bu gelişmenin önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesi üzerinde etkili olacağını söyledi.

Şimşek, cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngördüklerini ancak sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

"Ekonominin şoklara karşı dayanıklılığı artıyor"

Uygulanan ekonomi politikalarının dış dengedeki iyileşmeyi desteklediğini vurgulayan Şimşek, güçlenen makroekonomik çerçeve sayesinde ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının artmaya devam ettiğini belirtti.

Şimşek, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin desteklendiğini kaydetti.