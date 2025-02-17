Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi 'Enflasyon beklentileri yavaş şekilde iyileşiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın Al Ula şehrinde, IMF ve Suudi Krallığı’nın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katılan Şimşek, burada yaptığı açıklamasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun hala yüksek olmasına rağmen düşüş gösterdiğini ve enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirtirken bu iyileşmenin yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

"İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz"

Şimşek, “İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz" değerlendirmesinde bulunurken "Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.