Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Beklentiler toplumun tüm kesimlerinde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin etkisiyle enflasyon beklentilerinin iyileşme gösterdiğini belirtti.

Şimşek, ekonominin tüm kesimlerinde enflasyon beklentilerinde önemli bir düşüş kaydedildiğini ifade ederek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında yüzde 8,9 puan, reel sektörde yüzde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında yüzde 5,8 puan geriledi" dedi.

Şimşek, hükümetin uyguladığı ekonomik programın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin sürdüğüne vurgu yaparak, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.