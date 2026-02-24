Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Şubat 2026 hanehalkı ve sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Ocak ayı enflasyonunun piyasa tahminlerinin üzerinde gelmesine rağmen 12 ay sonrası beklentilerdeki düşüşe dikkat çeken Şimşek; reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında ise 0,1 puanlık bir gerileme yaşandığını belirtti. Şimşek, dezenflasyon sürecini arz yönlü adımlarla desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2026'ya ilişkin hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
Verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada değerlendirmede bulundu.
Ocak enflasyonuna rağmen düşüş görüldü
Bakan Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen Ocak ayı enflasyonuna rağmen, şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin düştüğüne dikkat çekti.
Şimşek "12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi" ifadelerini kullandı.
Daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandı
Hanehalkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anketin kullanılmaya başlandığını aktaran Şimşek, "Eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,8’e gerilerken, şubat ayında yatay kaldı" dedi.
Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikaların sürdüğünü belirten Şimşek, "Arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.
