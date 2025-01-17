Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentisi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X sosyal medya hesabı üzerinden bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi hakkında paylaşımda bulundu.

Şimşek, paylaşımında dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğini vurgularken 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin de 15 aydır düştüğüne dikkat çekti.

Yıllık enflasyonun 2024’te 20 puan azaldığına değinen Şimşek, "Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Şimşek katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesinin oldukça önemli olduğunu söylerken "Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz" dedi.