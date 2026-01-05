Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Türkiye'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Dezenflasyon genele yayıldı

Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken dezenflasyonun genele yayıldığını ifade etti.

Açıklamaya göre yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere ana hizmet gruplarında yaşanan gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu ise 21,7 puan düşerek yüzde 44 seviyesine indi.

Nihai hedef fiyat istikrarı

Şimşek, 2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ile arz yönlü politikaların dezenflasyona katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Şimşek, nihai hedef olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.